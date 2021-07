Sportdance: proseguono a Rimini Fiera le sfide tra i campioni delle danze latine

Sport

Rimini

| 13:46 - 12 Luglio 2021

Sportdance a Rimini.



Dopo un fine settimana di grandi successi a Sportdance, il più grande evento al mondo di danza sportiva, in corso nei padiglioni della Fiera di Rimini di Italian Exhibition Group, si entra nel vivo di una settimana nella quale a saranno protagoniste le competizioni di alto livello delle danze Standard e Latin. Arrivano davvero da tutta Italia le coppie che gareggiano ai Campionati Italiani di Danza Sportiva della FIDS, la Federazione italiana di Danza sportiva. Negli spazi di gara le norme di sicurezza sono stringenti, ma è possibile seguire in diretta in streaming le competizioni sul canale Fidschannel.tv, ma anche, con contributi video in onda sul canale tv Sky 814 e su Tivusat 54.



Come sempre poi, oltre alle competizioni dei Campionati italiani di danza sportiva, in esposizione a Sportdance, fino a domenica 25 luglio, ci sono migliori aziende del settore. Pur nel rispetto delle norme Covid, che prevedono il distanziamento, le realtà artigianali e commerciali presenti propongono abiti, scarpe e accessori per la danza e non solo. Sono molte le curiosità in mostra, dagli abiti con pizzi e tulle per i balli considerati classici, dal walzer al tango, passando per i coloratissimi abiti per le danze caraibiche e per le latine. L’abito più costoso ovviamente è per le ballerine: si arriva a cifre a doppio zero. Anche per i ballerini però non mancano le sorprese, un completo per il ballo può costare attorno a 2 mila euro. In mostra a Sportdance ci sono inoltre i migliori artigiani di scarpe e in questo caso la Romagna, la Toscana e le Marche la fanno da padroni, con artigiani che lavorano i pellami in modo che diventino morbidissimi per il ballo. Infine, per chi ama i bijoux, la vetrina commerciale della manifestazione propone oggetti da sogno, con prezzi che vanno da pochi spiccioli in su. Ma quello della danza sportiva è anche il mondo dello spettacolo, per cui in vendita si trova di tutto, dalle calze coprenti per le ballerine, ai capelli finti, passando per lacche professionali e trucchi di ultima generazione dai colori moda. Non mancano creme luccicanti e tatoo Swarovsky per il corpo e i capelli.