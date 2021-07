Tennis, a Ivan La Cava il primo trofeo 'Firsystem'

Sport

Cattolica

| 13:43 - 12 Luglio 2021

Giorgio Galimberti premia Ivan La Cava.



E’ Ivan La Cava il vincitore del torneo nazionale Open organizzato dalla Galimberti Tennis Academy a Cattolica, il trofeo “FirSystem”, dotato di 500 euro di montepremi e disputato nel week-end con la formula Rodeo.

Il 2.5 del Country Club Molfetta, accreditato della seconda testa di serie, si è fatto largo nel torneo cattolichino (34 i giocatori al via, con un’ottima qualità tecnica al vertice), in pratica la prima uscita organizzativa a livello nazionale per il nuovo Queen’s Club – dove ha sede l’academy dell’ex davisman azzurro -, eliminando in semifinale il pari classificato forlivese Diego Bravetti (n.3) per 2-4 4-0 10-5, mentre in finale ha sconfitto, sempre in rimonta, per 2-4 5-4 11-9 il 2.4 Andrea Uberti, primo favorito del tabellone.

Quest’ultimo in semifinale si era imposto per 4-2 0-4 10-4 sul 3.1 australiano Jack Langley Chapman, portacolori del Circolo Cast di San Marino.

Al termine le premiazioni effettuate dal direttore tecnico dell’Academy, Giorgio Galimberti.