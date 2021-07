Rimini, assessore Morolli mette nel mirino le associazioni "che fanno campi estivi senza regole"

Attualità

Rimini

| 13:26 - 12 Luglio 2021

Mattia Morolli.

Una riflessione dell'assessore del comune di Rimini Matia Morolli sulla scuola e sulle misure straordinarie introdotte per garantre la socializzazione anche durante la pandemia, incentivando in particolare le attività aducative negli spazi aperti. L'amministrazione comunale di Rimini, evidenzia Morolli, ha in prospettiva futura pianificato investimenti al fine di dotare le scuole di spazi all'esterno utili per le attività educative, ricreative e ludiche. Nel contempo la semplificazione delle regole ha però facilitato l'apertura di tanti centri estivi e ricreativi, ma, evidenzia Morolli, le amministrazioni comunali sono prive di strumenti efficaci per "scongiurare soluzioni di accoglienza dei minori che non osservino le più comuni regole di sicurezza" e per "evitare che si diffondano soluzioni educative e ricreative alternative a quelle ortodosse che, invece, si inseriscono in un circuito positivo di autorizzazioni, vigilanza, controllo e qualità".



Il riferimento è a situazioni in cui associazioni ("che svincolano da normative e direttive") accolgono i minori, organizzando camp estivi e attività, senza garantire la stessa funzione di vigilanza sui servizi per l'infanzia che garantisce il soggetto pubblico. A ciò si aggiunge anche la sospensione di direttive regionali, quali ad esempo quella che impone gli obblighi vaccinali come requisito per l'iscrizione. "In questa fase di riapertura dei servizi educativi e ricreativi è indispensabile mettere i Comuni nelle condizioni di svolgere appieno la funzione di vigilanza sui servizi per i nostri bambini, dotandoli di direttive e norme che ci permettano di esigere dalla più ampia platea possibile di gestori il rispetto di condizioni di sicurezza e di igiene e mantenere alto lo standard qualitativo dei nostri servizi", chiosa Morolli.