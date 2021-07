Festeggiamenti per l'Italia vincente, il comune di Rimini: "Nessuna problematica"

Attualità

Rimini

| 14:19 - 12 Luglio 2021

L'Italia alza il trofeo (foto Adkronos).

In una nota, l'amministrazione comunale di Rimini traccia il bilancio della nottata, con i festeggiamenti, per la vittoria degli europei, da parte di tantissimi riminesi, scesi sul lungomare per gridare la proprie euforia. Da palazzo Garampi c'è soddisfazione per festeggiamenti "svolta in sostanziale sicurezza e senza nessuna particolare problematica", in un "momento di euforia positiva in cui ha prevalso la responsabilità e il gusto per il sano divertimento, che non è mai scivolato in situazioni pericolose per comportamenti eccessivi".



L'amministrazione comunale evidenzia anche gli sforzi delle forze dell'ordine nella pianificazione dei servizi di controllo, con il coinvolgimento anche dei privati, "per ridurre o limitare tutte le possibili situazioni di pericolo, che sono state individuate, circoscritte e transenne".



Una pianificazione di sicurezza estesa anche in altri ambiti, dall'ordinanza per la limitazione della circolazione - da piazzale Benedetto Croce fino al porto dalle ore 20 (con il divieto della sosta nella rotonda del Grand Hotel già a a partire della 18 ) - fino all'ordinanza per vietare la vendita del vetro e anche la limitazione dei monopattini elettrici nella zona interessata. Sono state infatti contattate anche le ditte Lime e Bird per la raccolta di tutti i mezzi rimasti nella zona e la richiesta di inibire da remoto la circolazione nel perimetro circoscritto.



La Polizia Municipale di Rimini, per gaantire la sicurezza, ha messo in campo 14 vigili, divisi in 6 pattuglie, più 5 membri della squadra giudiziaria entrati in servizio in borghese dopo mezzanotte. "Un presidio esteso di tutto il territorio con particolare attenzione alla zona centrale, interessata dai festeggiamenti, dove si è concentrato il presidio in particolare della Polizia di Stato e dei e Carabinieri", spiega l'amministrazione comunale di Rimini.



Soddisfatto l'assessore Jamil Sadeghoolvad, che oltre a rimarcare il grande impegno delle forze dell'ordine, ha posto l'accento su quanto sia stata, quella di ieri, "una festa indimenticabile". "Me ne sono accorto una volta di più, quando rincasando dopo la mezzanotte insieme alla mia famiglia, non ho potuto fare a meno di sorprendermi al suono delle campane a festa della chiesa del Duomo nel cuore della notte! Una sensazione di gioia che resta nel cuore, in una giornata in cui la festa non ha portato a eventi e fatti spiacevoli", ha aggiunto.