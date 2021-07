Dal 14 luglio lavori al km 1 della Strada Provinciale 50 Coriano-Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 12:57 - 12 Luglio 2021

Dopodomani (mercoledì 14 luglio) partono i lavori di sistemazione al km 1 della SP 50 Coriano-Misano.

Per tutta la durata dei lavori, di circa 5 settimane, sarà pertanto necessaria la chiusura diurna del tratto interessato della strada, dalle ore 7.30 alle ore 19, dal lunedì a venerdì.



La chiusura interesserà il tratto della provinciale dal km 0+750 al km 1+100 e le intersezioni: Sp 50 con la via Monte Poggio lato Ospedaletto, preavvisato all'intersezione con Via Saponi/Via Chiesa; Sp 50 con la via Monte Poggio Lato Coriano, preavvisato sulla via Ca' Fornaci all’intersezione con la rotonda via A.Fleming/Via Piane/Via Il Giardino.