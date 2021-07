Misano Bike pronta al via: 99 km emozionanti fra Romagna, Marche e Repubblica di San Marino

Sport

Misano Adriatico

12 Luglio 2021

La via Panoramica, una parte del percorso della gara.

Dopo l’iniziale format immaginato su due lunghezze, per motivi di sicurezza dovuti principalmente al periodo storico che stiamo attraversando ha prevalso, da parte degli organizzatori, la volontà di concentrarsi su un unico appassionante e spettacolare percorso da 99 km.

Un percorso affascinante dal punto di vista naturalistico, con alcune salite che rappresenteranno anche una novità per i frequentatori delle gran fondo.

Tutto ciò che accade a Misano porta dentro anche un’anima motoristica e anche la Misano Bike sarà contaminata da questo elemento che richiama al legame con la Riders’ Land.

Lo stesso percorso salderà questo accostamento, col passaggio da luoghi iconici come Misano World Circuit, Coriano, la città di Marco Simoncelli e Tavullia, la città di Valentino Rossi. Alcuni piloti del motorpsort parteciperanno in qualità di Riders’ Land Ambassador.

La partenza (ore 8.00) avverrà dal rettilineo del circuito Marco Simoncelli e dopo i primi quattro km fra i cordoli che pochi giorni dopo saranno percorsi dai piloti della MotoGP, avverrà il via ufficiale proprio fuori l’autodromo, in via del Carro. L’arrivo sarà invece sul piazzale antistante lo stadio di calcio, sempre in via del Carro.

La MWC Square, recentemente inaugurata al paddock 3, ospiterà ‘Villaggio dei Campioni’, la zona ristoro e altre aree di servizio.

L’evento è stato inserito nel calendario ufficiale delle Gran Fondo dell’Emilia-Romagna Romagna Challenge.

La Misano Bike è promossa da Comune di Misano e Fondazione Misano, con il supporto strategico di Misano World Circuit ed Eurobike.