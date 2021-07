Perde un fucile detenuto regolarmente, denunciato 53enne di Pennabilli

Cronaca

Novafeltria

| 11:18 - 12 Luglio 2021

Immagine di repertorio.

Smarrisce un fucile detenuto regolarmente, denunciato. Un 53enne di Pennabilli, durante un controllo dei Carabinieri di Novafeltria, non è stato in grado di giustificare la mancanza dell'arma, detenuta regolarmente. Ha dichiarato di averlo smarrito in data non precisata.

I Carabinieri di Novafeltria nel corso del weekend hanno controllato 13 esercizi pubblici senza trovare problemi, 63 veicoli ed identificato 97 persone. Quattro ragazzi completamente ubriachi sono stati sorpresi e controllati a Poggio Torriana e Novafeltria. Sono stati multati.



"Continuano i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Novafeltria" si legge nella nota dei militari "che hanno rafforzato i servizi preventivi nell’intero territorio ai fini di prevenire i reati predatori nonché per accertare il regolare svolgimento dell'aggregazione affinché avvengano all'insegna del rispetto delle regole per tutelare la salute e l'incolumità dell'intera comunità."