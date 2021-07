Colori per scarpe: come tingere le scarpe in pelle

Attualità

12 Luglio 2021

Nel contesto moderno, dove ogni capo di abbigliamento e accessorio, viene utilizzato e buttato poco dopo, non siamo abituati a pensare che per ogni oggetto c’è sempre la possibilità di rinnovarsi e cambiare. Questo vale anche per le scarpe che semplicemente con un cambio di look possono tornare perfette e come nuove.



Nel nostro caso parliamo delle scarpe in pelle, un materiale che nonostante il tempo e le mode resta uno dei più apprezzati ed eleganti in circolazione. Nelle sue infinite forme e tonalità, la pelle è da sempre la risposta perfetta a chi cerca la massima eleganza sia in occasioni informali che in quelle più ufficiali.



In questo articolo in particolare ci vogliamo dedicare a quelle scarpe in pelle che magari con il passare del tempo hanno perso quella brillantezza ed eleganza iniziale. Vogliamo donarli una nuova vita scoprendo i colori per scarpe, degli strumenti facili da usare e che possono permetterci di tornare a vestire con orgoglio le nostre scarpe preferite.



Colori per scarpe: cosa sono



Prima di addentrarci precipitosamente nella nostra guida, vediamo un attimo cosa sono esattamente dei colori per scarpe e cosa li differenziano da altri colori.



Tutti noi sappiamo che in commercio esistono tantissimi tipi di colori, ognuno di essi pensati per un particolare utilizzo. I colori per scarpa ad esempio devono rispettare tanti requisiti per poter essere definiti tali. Infatti queste vernici devono resistere, anche dopo mesi o anni dalla loro applicazione, ad acqua, graffi, sole e ogni altro agente possibilmente dannoso al colore e alla scarpa.

Se un colore per scarpe non resistesse bene a questi agenti, sarebbe sicuramente un prodotto di bassa qualità e va evitato in ogni modo.



Queste vernici devono essere in grado di coprire uniformemente e con assoluta resistenza la pelle della scarpa, sia per donarle nuova vita sia per proteggerla.





Tingere scarpe in pelle liscia



Abbiamo dunque visto cosa sono i colori per scarpa e quali sono le tante prerogative che devono rispettare per essere definiti tali. Ora vediamo insieme come procedere nella pratica alla tintura di una scarpa in pelle liscia, quella tipicamente più diffusa e più utilizzata per la sua lucentezza e la sua bellezza.

Scelta del colore. Come avete già intuito dal precedente paragrafo, la qualità del colore da scegliere non è assolutamente un fattore da prendere sottogamba, anzi. Quasi tutto dipenderà proprio da questa scelta, dunque evitate di farvi attirare da bassi costi o promozioni straordinarie e fidatevi solo della qualità Un colore buono vi risparmierà molto lavoro perso e ore buttate magari a cercare poi altri prodotti. Se ti stai chiedendo dove comprare la tintura per le tue scarpe, non ti preoccupare, online ormai esistono tantissimi venditori assolutamente affidabili e di cui potrai anche controllare le eventuali recensioni presenti su internet. Preparazione della scarpa. Abbiamo dunque scelto il nostro colore, un prodotto di qualità, garantito e testato, insomma quello perfetto. Bene adesso, come per ogni grande dipinto, bisogna preparare la tela, nel nostro caso le scarpe. Infatti la pelle tende, soprattutto se non trattata da un po’ di tempo, tende ad essere sporca e grassa. Se andassimo a colorarla ora otterremmo un disastro davvero poco piacevole. In questo caso è consigliato procedere prima ad un’accurata pulizia della pelle, magari aiutandosi con prodotti appositi come uno sgrassante per questo tipo particolare di materiale. Una volta terminata l’operazione la vostra tela dovrebbe essere pronta. Colorazione. Bene è arrivato il momento più divertente del processo, che ricordiamo può anche essere fatto da professionisti calzolai, ma perché negarci il piacere? Recuperate dunque la boccetta di colore scelta, questa viene generalmente fornita di una particolare tampone o pennello per procedere al lavoro. Iniziate a stendere con calma il colore, cercando di ottenere uno strato quanto più uniforme possibile. Nel caso il colore non fosse coprente al 100% già dalla prima mano, non preoccupatevi. In questi casi vi basterà aspettare un’ora circa che si asciughi la vernice e procedere successivamente ad una seconda o anche terza mano di colore. L’importante è evitare assolutamente di creare strati troppo spessi di colore. Attesa. A questo punto la vostra scarpa è pronta, o quasi. Una volta terminata l’ultima passata di colore definitiva, lasciate le scarpe ad asciugare per 4/5 ore o anche di più, non siate impazienti. In questo frangente è importante lasciare che le scarpe asciughino naturalmente, senza cercare di accelerare il processo con fonti di calore o altro.

Questa era dunque la nostra guida alla tintura delle scarpe di pelle liscia. Per un risultato ancora più spettacolare, dopo che il colore sarà perfettamente asciugato, potete utilizzare una spazzola apposita per la lucidatura, meglio se accompagnata dall’utilizzo di un po’ di lucido per scarpe.



Seguendo questo semplice procedimento, le vostre scarpe torneranno come nuove e con uno stile completamente cambiato.