Il piacere del caffè, come prepararlo nel migliore dei modi

Attualità

Nazionale

| 09:53 - 12 Luglio 2021

Immagine di repertorio.

Le macchine per caffè De Longhi funzionano con la tradizionale miscela di caffè in polvere, disponibile in qualsiasi negozio di alimentari o supermercato, e permettono di beneficiare di un aroma memorabile, rotondo e pieno. In previsione di un acquisto, è sempre molto importante prestare attenzione alla qualità dei materiali che vengono impiegati, in quanto essi sono destinati a condizionare la durata nel corso del tempo. Nel caso in cui una coffee machine sia costituita da materiali pessimi, specialmente per ciò che concerne i componenti interni, è facile che nel giro di pochi anni si possa danneggiare.



Una macchina in acciaio inox



Una macchina per il caffè di qualità si riconosce per la sua composizione in acciaio inox, un materiale tanto resistente quanto solido, e la parte in plastica è limitata unicamente al retro. Esistono dei modelli di pregio in acciaio e metallo: la resa estetica è eccellente, anche per la brillantezza che ne deriva, e in più la bevanda che si ottiene vanta una texture eccellente. Infatti, si produce un caffè avvolgente e molto corposo, mai liquido o addirittura brodoso. Insomma, non ha proprio senso risparmiare sull’acquisto di una coffee machine per poi ritrovarsi a bere un caffè poco invitante.



A chi affidarsi per i ricambi



Se si ha la necessità di ricambi macchina caffè De Longhi è possibile acquistarli anche su Internet: per esempio andando sul sito di Figevida, marchio che da qualche tempo può vantare il prestigioso e agognato riconoscimento di top seller offerto sia dalla piattaforma di Amazon che da quella di eBay. Un titolo dovuto, se non altro per la grande mole di feedback positivi provenienti da tutti i clienti del brand.



La pressione della pompa



Un altro degli aspetti a cui badare per la scelta di una macchina da caffè (sia essa di De Longhi, sia essa di qualunque altro marchio) è la pressione della pompa, che deve andare da un minimo di 9 bar a un massimo di 15: questa è la media dei prodotti a uso domestico. Ci sono anche modelli che toccano i 20 bar, ma in realtà non c’è bisogno di raggiungere questa pressione: in effetti è un dato che le case produttrici forniscono solo per rendere gli apparecchi più attraenti, ma a livello pratico non cambia molto rispetto al range tipico.



Il porta filtro



Per fare in modo che la bevanda venga erogata unicamente quando la pressione ottimale è stata raggiunta c’è bisogno di un porta filtro pressurizzato, grazie a cui ci si ritrova con un invitante caffè effetto crema. Sul mercato si possono trovare dei porta filtro pressurizzati muniti di una valvola in gomma estraibile, utile quando il dispositivo deve essere depressurizzato. È un accessorio pensato per chi ha poca esperienza con le macchine per il caffè: ne scaturisce una crema decisamente densa e piacevole, ovviamente a condizione che i componenti abbiano una qualità elevata.



Le alternative



Il fatto è che un porta filtro classico è privo di questo tipo di valvola, e di conseguenza non è in grado di emulsionare il caffè in maniera ideale: c’è, invece, un piccolo braccio, con un filtro che permette il passaggio di acqua calda. L’uso di questo sistema tradizionale presuppone una particolare esperienza per la preparazione del caffè: da un lato c’è bisogno di una miscela macinata e ben pressata, mentre dall’altro lato è indispensabile che la polvere sia dosata in maniera perfetta. Insomma, se grazie a un porta filtro pressurizzato è pressoché impossibile non avere la consistenza cremosa tanto agognata, non è così facile raggiungere lo stesso obiettivo con un porta filtro classico.



La caldaia



Per quanto riguarda la caldaia di una macchina per caffè De Longhi, infine, se realizzata in acciaio essa è decisamente più resistente rispetto a una versione in allumino, anche se d’altro canto c’è da fare i conti con una minore velocità di riscaldamento. Di certo le caldaie in acciaio sono capaci di far durare per più tempo il calore, e ciò si traduce in un consistente risparmio di energia. Le coffee machine con la caldaia in alluminio sono raccomandate a chi beve spesso il caffè e magari non ha molto tempo a disposizione per prepararlo.