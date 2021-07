Come i casinò online continuano a migliorare

Attualità

| 09:21 - 12 Luglio 2021

Mentre la maggior parte dei settori economici ha lottato nell'ultimo anno, i casinò online al contrario si sono migliorati realizzando una crescita a di poco esplosiva. Esperti economici prevedono inoltre che l'industria del gioco d'azzardo online crescerà del 17% all'anno e ciò significa che entro il 2025 il settore varrà più di 67 miliardi di dollari.



I blocchi nelle città hanno stimolato la crescita dei casinò online



Da quando la pandemia ha costretto i paesi al blocco, l'eGaming è diventato una modalità di fuga dalla realtà quotidiana. Tra l’altro è un dato di fatto che i suddetti stop hanno stimolato la crescita esplosiva dei casinò online.

Un aumento delle iscrizioni, nell'ultimo anno, soprattutto da parte degli italiani e sui casinò non AAMS sottolinea una tendenza che probabilmente continuerà a dimostrarsi tale anche nel prossimo futuro.

La popolarità dei casinò terrestri continuerà invece a diminuire, anche quando la pandemia sarà del tutto scomparsa.

Inoltre, dato che il gioco riduce il rischio di depressione nei ragazzi, più giocatori di casinò si sono iscritti a diversi siti per rendere meno stressanti le loro giornate.



Il notevole contributo dei progressi tecnologici



In molti modi, la tecnologia ha contribuito alla crescita dei casinò online. Dalle forme complesse a quelle più semplici, ogni singola forma ha stimolato la crescita dei casinò online e ha anche avuto un impatto enorme sui giocatori d'azzardo.

Ancora più importante, è il fatto che la tecnologia ha innescato il passaggio dai casinò tradizionali alle piattaforme di gioco digitali. Un buon esempio è quella legata alla realtà virtuale (VR), la cui domanda nel settore dell'eGaming continua anch’essa a crescere in maniera esponenziale.

La tecnologia VR tra l’altro è stata per lo più sperimentata nei giochi di casinò dal vivo, eliminando la necessità di visitare quelli reali e con la possibilità di interagire allo stesso modo cioè dal vivo con dei croupier.

La tecnologia degli smartphone, che ora è alimentata dalla connettività Internet 5G, spiega ulteriormente l'aumento dei casinò online. Il 5G è inoltre a trasformare ulteriormente l'industria dell'eGaming fornendo giochi d'azzardo online ad alta velocità.

A seguito di ciò, nascerà anche una migrazione digitale mai vista prima e invenzioni di sicurezza hi-tech per il settore del gioco d'azzardo online.



Le criptovalute stanno plasmando il futuro del gioco d'azzardo online



La migrazione digitale rimane evidente molti anni dopo l'invenzione di Internet. Con le aziende che spostano le loro operazioni sul World Wide Web, la domanda di valute digitali ha raggiunto il picco.

Ad esempio, dalla creazione di Bitcoin nel 2009, le criptovalute hanno dato vita a una nuova generazione di casinò crittografici. Premesso ciò, va t notare che i Bitcoin si basano sulla tecnologia blockchain, che sta ugualmente portando il settore dell'eGaming verso delle vette inimmaginabili fino a qualche anno fa.

Anche altre criptovalute come Litecoin (LTC) ed Ethereum (ETH) sono diventate popolari nell'ultimo decennio, innescando un'elevata domanda di valute digitali. Sulla scia delle tendenze delle criptovalute, i casinò online sono diventati tra l’altro tra le prime aziende online ad accettare questa tipologia di pagamenti.

Nonostante alcuni esperti economici sostengono che il bitcoin sia una bolla, l'attuale valore di mercato di ognuno di essi attualmente si aggira sui 49.000 dollari.



Il fattore entrate nella crescita dei casinò online



Nell'ultimo anno, i governi sono stati a corto di liquidità poiché la pandemia ha fermato la maggior parte delle attività economiche, innescando una crisi finanziaria e costringendo gli stessi politici ad investire dei fondi straordinari come sostegno al reddito.

Sulla scia di queste sfide, le aziende di eGaming hanno lasciato un segno indelebile come importanti fonti di guadagno. Alcuni stati stanno ora considerando l’idea di incrementare ulteriormente il settore del gioco d'azzardo online per generare maggiori entrate.

Anche i governi della Spagna e dell’Italia, stanno adottando una legislazione a rapido monitoraggio che aprirà il settore del gioco d'azzardo per generare maggiori entrate in questi tempi difficili e anche oltre.

Da come si evince in base a quanto sin qui descritto, i casinò online continuano a migliorare e per chi li gestisce le previsioni sono ancora più rosee e non solo per la restante parte dell’anno in corso; infatti, si stima che il boom possa continuare anche per il triennio successivo e forse anche oltre.