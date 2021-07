Da Roma a Rimini in tandem: "Two l'è mej che one" festeggia gli Azzurri

Attualità

Rimini

| 09:12 - 12 Luglio 2021

La carovana di ‘Two is mej che one.

Sono ripartiti da Spoleto per la terza tappa i ragazzi del progetto "Two l'è mej che one", sviluppato da Matteo Cevoli e Davide Ugolini, con la collaborazione dell'associazione "Esplora".

Il progetto vede protagonisti ragazzi con disabilità in sella a un tandem, in viaggio da Roma a Rimini: sono partiti venerdì 9 luglio, e l’arrivo è previsto per oggi (lunedì 12 luglio) ricoprendo il ruolo di ambasciatori delle tipicità romagnole.



TERZA TAPPA

La carovana è partita da Spoleto al mattino presto, percorrendo un pezzo di ciclabile che collega proprio Spoleto e Assisi. Poi sono saliti verso Gubbio, accolti da un componente di "Ikuvium Bike Adventure" una associazione sportiva che organizza escursioni e passeggiate in bici e a piedi in alta Umbria e a Gubbio.

Il gruppo è poi arrivato all'hotel Cappuccini di Gubbio dove ha potuto rilassarsi grazie anche ad uno speciale bagno in piscina, regalato dalla struttura: per più di un'ora la carovana ha avuto accesso esclusivo alla piscina.

"In serata abbiamo visto la partita. Per la vittoria abbiamo fatto un gran casino, ci siamo divertiti".

Questa mattina ripartenza in direzione Misano e poi Rimini.



LA MISSION



Coniugare lo spot con il sociale è l'idea di Cevoli, triatleta e istruttore Fitri, e Ugolini, ultrarunner e ultrabiker, direttore di corse trail ed esperto in campi tendati, in collaborazione con Esplora, un’associazione non solo sportiva, ma di promozione sociale che da anni fa un lavoro bellissimo con i ragazzi con disabilità facendo loro fare tantissime attività. I due organizzatori stanno accompagnando i ragazzi, a bordo di cinque tandem, per un tour che attraverserà quattro regioni con arrivo finale Rimini in piazzale Kennedy lunedì 12.



Nel viaggio la carovana è seguita da pulmini/macchine che trasporteranno mangiare, bere, vestiario e tutto il necessario per accamparsi durante la notte. Il progetto prevede soste notturne alle Marmore, Spoleto e Gubbio dove, in accordo con i Comuni ospitanti, sarà allestito un campo tendato per potersi cambiare, cenare e riposarsi. L’evento sarà interamente ripreso e fotografato da cameramen professionisti che creeranno contenuti per i canali social nonché un cortometraggio dell’evento.