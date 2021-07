Italia campione d'Europa, scoppia la festa in Riviera

Attualità

| 08:18 - 12 Luglio 2021

Il Presidente Mattarella tra Matteo Berrettini e Valentina Vezzali (foto Dire).

La lotteria dei rigori ci ha regalato la vittoria alla finale degli Europei 2020 ed è esplosa la gioia incontenibile dei tifosi azzurri per le strade delle città. In provincia di Rimini caroselli, grida, festeggiamenti e fuochi d'artificio sono continuati fino a notte fonda. Forze dell'ordine presenti per contenere gli entusiasmi "eccessivi" dei tifosi che si sono riversati soprattutto, come da tradizone, nelle vie del lungomare bloccando a tratti il traffico. Per il momento non sono state segnalate situazioni problematiche di ordine pubblico.