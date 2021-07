Calcio D, Ravenna: è Andrea Dossena il nuovo tecnico. Giocava nel Napoli

Sport

Ravenna

| 16:26 - 11 Luglio 2021

Andrea Dossena (foto AreaNapoli.it).

E' Andrea Dossena, classe 1981 – ex giocatore di Udinese e Napoli - è il nuovo allenatore del Ravenna. A comunicarlo non è il club giallorosso ma lo stesso Crema sulla sua pagina facebook.

“L’AC Crema 1908 comunica che il mister Andrea Dossena, nella stagione 2021-2022, allenerà la formazione del Ravenna - si legge nel post - Dopo l’ottimo campionato alla guida della formazione nerobianca, giunta alla fase dei playoff del Girone B della Serie D, l’ex giocatore di Napoli e Liverpool ha raccolto giudizi positivi unanimi catalizzando l’attenzione di di diverse società di calcio in tutto il territorio nazionale. L’AC Crema 1908 ringrazia mister Dossena per la passione, l’impegno e la straordinaria professionalità che ha dimostrato alla guida della prima squadra nerobianca. Un grande in bocca al lupo per il futuro della sua carriera nella consapevolezza che, grazie alla notevole competenza e alla profonda conoscenza del gioco del calcio, raggiungerà certamente risultati di grande valore”.

Una scelta del nuovo direttore dell’area tecnica giallorossa Andrea Grammatica. Dossena gioca con il modulo 4-3-3. Sfuma così la possibiità del ritorno in giallorosso di Mauro Antonioli.

GIOCATORI L'ex centrocampista del San Marino Matteo Gasperi, ex Legnago, si è accasato al Matelica (lo volevano anche Imolerse, Mantova, Pergolettese). L'attaccante Danilo Alessandro, ex Cesena e Seregno (due promozioni), giocherà con l'Arezzo. L'ex Rimini Sasa Cicarevic è approdato al'Adriese. Nell'ultima stagione era al Porto Tolle: 8 gol