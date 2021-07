Calcio RSM: Carlo Valentini e Fabio Vitaioli, due graditi ritorni al Murata

Sport

Repubblica San Marino

| 16:14 - 11 Luglio 2021

Da sinistra Fabio Vitaioli (foto FSGC) e Carlo Valentini.

Il Murata dopo bomber Alessio Indelicato, ha perfezionato altri due acquisti. Si tratta di due difensori: Carlo Valentini, classe 1982 terzino che può occupare tutta la fascia, e Fabio Vitaioli, classe 1984, difensore centrale. Per entrambi si tratta di un ritorno a casa visto che entrambi sono di Murata. Carlo Valentini, ex Nazionale sammarinese, in passato per due volte ha vestito la maglia del club allenato per la seconda stagione da Achille Fabbri e ha giocato anche per Tre Penne, Libertas (in Italia al Novafeltria) e nelle due ultime stagioni a La Fiorita: nell'ultima un infortunio ne ha condizionato il minutaggio.

Fabio Vitaioli, classe 1984, pure lui ex Nazionale, nelle ultime stagioni ha vestito la maglia del Tropical Coriano (Eccellenza) e in precedenza della Sammaurese (Eccellenza) e anche per lui si tratta di un ritorno visto che ha vestito per numerose stagioni la maglia del Murata i cui colori sociali ha in qualche modo appiccicati addosso, oltre che del Fiorentino e Serenissima.

“Si tratta di due giocatori esperti, che nell'ultima stagione per diversi motivi hanno giocato poco: – spiega il tecnico Achille Fabbri - Carlo a causa di un infortunio da cui è pienamente recuperato e Fabio in quanto lo stop per il virus ha fermato i campionati dilettantistici italiani. Entrambi si mettono a disposizione con umiltà e sono convinto che sapranno dare un importante aiuto al gruppo sotto il profilo della personalità e della esperienza preparandosi all'ingresso nel club come dirigenti una volta appesi gli scarpini al chiodo come è accaduto per Nicola Albani, il nostro team manager”.

Tra l'altro Valentini e Vitaioli permettono al club di rinforzare il pacchetto dei giocatori sammarinesi che per ora è così composto: Alex Toccaceli (centrocampista), Matteo Nanni (esterno), Simone Benedettini (portiere) e Denis Broccoli (portiere). Altri sammarinesi saranno inseriti in rosa nei prossimi giorni.

Intanto il ds Luca Ortibaldi è al lavoro per rafforzare la rosa. Nel mirino ci sono due centrocampisti e due attaccanti.