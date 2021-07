Coronavirus: scendono i casi a Rimini, sono tre tutti sintomatici

Attualità

Rimini

| 14:51 - 11 Luglio 2021

Bollettino Covid 11 luglio 2021.



In Provincia di Rimini scendono i casi giornalieri di contagio al Sars-CoV-2: sono tre, tutti sintomatici. I casi in settimana sono stati 54, una media di 8 contagi al giorno, quadruplicata rispetto a 14 giorni fa. In regione i nuovi casi sono 93 su 11.994 tamponi, con un tasso di positività dello 0,8%. Nessun nuovo decesso, rimangono 13 i ricoveri in terapia intensiva e calano a 150 (-3) quelli degli altri reparti Covid. A Rimini rimane sempre un paziente ricoverato in terapia intensiva.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 20 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (14) e Piacenza (13). Poi vengono Bologna (11), Ravenna (8), Ferrara (7), Parma e Forlì, entrambe con 6 nuovi casi. Infine Cesena (4), Rimini (3)e il Circondario Imolese con 1 solo caso.