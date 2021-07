Giovane aggredito batte la testa al suolo, trovato agonizzante in strada

Cronaca

Misano Adriatico

| 14:05 - 11 Luglio 2021

Foto di repertorio.



I Carabinieri stanno indagando sull'aggressione perpetrata nella notte tra sabato e domenica (10-11 luglio) a danno di un 26enne senegalese, residente nel pesarese. Il giovane è stato trovato a Misano, in via Cammilluccia, agonizzante in strada. Aveva trascorso la serata in un locale della città ed è stato aggredito da un gruppo di giovani connazionali, per motivi ancora ignoti e al vaglio degli inquirenti. Il 26enne ha battuto la testa al suolo e ha riportato un trauma commotivo che ha richiesto il ricovero, in codice di massima gravità, all'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono stabili e il giovane non è in pericolo di vita.