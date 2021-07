Riccione, 17enne strappa la catenina a un altro minore: denunciato

Cronaca

Riccione

| 13:59 - 11 Luglio 2021

Foto di repertorio.

Un 17enne residente nell'Altotesino, in vacanza a Riccione, è indagato per il furto di una catenina d'oro a danno di un altro turista minorenne, originario del piacentino. I fatti sono accaduti nella notte tra sabato 10 e domenica 11 luglio. I Carabinieri, allertati dalla vittima del furto, avvenuto in zona Marano, hanno rintracciato in poco tempo il responsabile. La refurtiva non è stata trovata: forse il giovane l'ha gettata durante la fuga, o forse l'ha passata a un complice. Il furto si è compiuto in modo repentino: il 17enne ha avvicinato la vittima e le ha strappato la catenina dal collo.