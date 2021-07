Il furto dello smartphone e del tablet diventa rapina, scoppia colluttazione con il derubato

Cronaca

Cattolica

| 13:54 - 11 Luglio 2021

Foto di repertorio.



Nel tardo pomeriggio di ieri (sabato 19 luglio) un 23enne rumeno, pregiudicato, è stato arrestato dai Carabinieri a Cattolica, in relazione a una rapina compiuta in un negozio di via Libertà. I militari sono intervenuti fermando una colluttazione sorta tra il giovane e il titolare del negozio che, derubato del proprio smartphone e di un tablet, aveva inseguito il responsabile, fino a bloccarlo. La refurtiva è stata restituita al titolare, medicato in seguito ad alcune contusioni e lievi lesioni subite. Il 23enne arrestato è indagato per l'ipotesi di rapina.