Spettacolare salvataggio in mare, due marinai fuori servizio recuperano coppia di turisti al largo

Attualità

Rimini

| 10:06 - 11 Luglio 2021

Salvataggio.

Aveva terminato il suo turno come marinaio di salvataggio ieri pomeriggio da pochi minuti, si stava accingendo ad entrare in acqua con il surf con un'amica, insieme hanno salvato un uomo e una donna che stavano affogando. E' accaduto ieri, sabato 10 luglio, verso le 19, al bagno 10 di Rimini. Gli "eroi" si chiamano Simone Cancellieri e Nicole Nicolò, entrambi appartenenti alla East Coast Rescue Rimini, dell'associazione Marinai di Salvataggio. Si trovavano in acqua quando hanno sentito in lontananza chiedere aiuto: a 150 metri dalla battigia hanno individuato infatti due persone in difficoltà. Cancellieri ha tirato in acqua un moscone, afferrando due remi da un'altra imbarcazione, mentre Nicolò si è lanciata a nuoto verso i due. Si tratta di un uomo, 56enne, di nazionalità inglese, messo in salvo sul moscone, in stato di semi incoscienza, e di una donna, 29enne, asiatica, portata a riva da Nicole Nicolò a nuoto. Una volta sulla battigia i due sono stati posti in posizione di sicurezza in attesa dei sanitari del 118 che li hanno trasportati per accertamenti in ospedale. Sul posto è intervenuta anche la Capitaneria di Porto.