Da Roma a Rimini in tandem: seconda tappa per la carovana di ‘Two is mej che one’

Attualità

Rimini

| 09:41 - 11 Luglio 2021

La carovana di ‘Two is mej che one’.

Sono arrivati a Spoleto per la seconda tappa i ragazzi del progetto "Two l'è mej che one", sviluppato da Matteo Cevoli e Davide Ugolini, con la collaborazione dell'associazione "Esplora".



Hanno pedalato per oltre 50 km. Il progetto vede protagonisti ragazzi con disabilità in sella a un tandem, in viaggio da Roma a Rimini: sono partiti venerdì 9 luglio, e l’arrivo è previsto per lunedì, 12 luglio ricoprendo il ruolo di ambasciatori delle tipicità romagnole.



SECONDA TAPPA



La carovana è partita dalle cascate delle Marmore in direzione Sant’Anatolia per 30 km sulla ciclabile della Val Nerina. A seguire hanno raggiunto Spoleto dopo 20 km di ciclabile, percorrendo la ex ferrovia Spoleto-Norcia. “Due ciclabili bellissime – raccontano – siamo arrivati a Spoleto attraversando il centro, raggiungendo il campeggio con i ragazzi. Domani (oggi, domenica 11 luglio n.d.r.) si parte in mattinata in direzione Gubbio”.



La tappa

Spoleto-Foligno 30 km ciclabile Spoleto-Assisi

Foligno-Assisi 20 km ciclabile Spoleto-Assisi

Assisi-Gubbio 46 km 1160 d+



LA MISSION



Coniugare lo spot con il sociale è l'idea di Cevoli, triatleta e istruttore Fitri, e Ugolini, ultrarunner e ultrabiker, direttore di corse trail ed esperto in campi tendati, in collaborazione con Esplora, un’associazione non solo sportiva, ma di promozione sociale che da anni fa un lavoro bellissimo con i ragazzi con disabilità facendo loro fare tantissime attività. I due organizzatori stanno accompagnando i ragazzi, a bordo di cinque tandem, per un tour che attraverserà quattro regioni con arrivo finale Rimini in piazzale Kennedy lunedì 12.





Nel viaggio la carovana è seguita da pulmini/macchine che trasporteranno mangiare, bere, vestiario e tutto il necessario per accamparsi durante la notte. Il progetto prevede soste notturne alle Marmore, Spoleto e Gubbio dove, in accordo con i Comuni ospitanti, sarà allestito un campo tendato per potersi cambiare, cenare e riposarsi. L’evento sarà interamente ripreso e fotografato da cameramen professionisti che creeranno contenuti per i canali social nonché un cortometraggio dell’evento.