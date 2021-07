Novafeltria: nuova vita per gli impianti sportivi. Parte ambizioso progetto di sistemazione

Attualità

Novafeltria

08:08 - 11 Luglio 2021

Campo sportivo di Novafeltria.



Riqualificazione della palestra-piscina Rino Molari, campi da tennis e polivalenti funzionali anche all'Istituto Scolastico Tonino Guerra, parcheggi, un anfiteatro, ma anche una nuova viabilità più funzionale e sicura. Novità in vista, a Novafeltria, per l'area che comprende il campo da calcio e il campo da tennis, nonché la palestra-piscina Rino Molari e i parcheggi in uso all'Istituto Scolastico Tonino Guerra. Venerdì scorso (9 luglio) il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini ha incontrato il presidente della provincia Riziero Santi, mettendo le basi per un progetto condiviso di riqualificazione della zona. A breve sarà firmato un protocollo di intesa per partire con gli incarichi progettali. "Per Novafeltria si tratta di un intervento fondamentale dal punto di vista urbanistico, di servizi essenziali e funzionali all’istituto scolastico ma anche per la socializzazione e la economia dell’intero capoluogo", spiega il sindaco Stefano Zanchini.

Il primo cittadino evidenzia inoltre: "E’ una scelta fortemente voluta e condivisa quella di mantenere la destinazione d’uso sportiva e ricreativa dell’area, molto fruita in orario scolastico ma anche extra-scolastico da cittadini di tutto il territorio dell’Alta Valmarecchia. Un’area che collega la piazza alla scuola, utile a favorire la pratica di varie discipline sportive ma anche di eventi ricreativi, musicali, culturali".