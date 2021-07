Baseball, San Marino fa il bis in gara2: 8-0

Sport

Repubblica San Marino

01:49 - 11 Luglio 2021

Il lanciatore del San Marino Baez.

E' doppietta per il San Marino Baseball contro Macerata. L’8-0 nella gara serale vale la conferma del primato in classifica in coabitazione con Nettuno, che ha battuto due volte Godo. E la prossima settimana sarà proprio match clou allo Steno Borghese…

Nel successo contro l’Hotsand grande protagonista è stato lo staff di pitcher a disposizione di Doriano Bindi. Centeno, schierato per la prima volta partente e accreditato della vittoria, completa 5 riprese con 2 valide e 5 strike-out. Per Quevedo 1 valida subita in 3 riprese con 5 strike-out. Infine Baez, che ha chiuso il nono senza concedere arrivi in base. Intanto il line-up ha confezionato 12 valide e soprattutto 8 punti, distribuiti tra secondo, quarto e ottavo inning.

LA CRONACA. Dopo un primo inning interlocutorio, al 2° i Titani trovano continuità e infilano tre punti con i primi quattro uomini che affrontano Aliangel Lopez. Inizia Celli col doppio, poi valida a destra di Sechopoulos, singolo dell’1-0 di Epifano e singolo di Nicola Garbella che ne porta a casa due per il 3-0. Al 4° si raddoppia ed è ancora Nicola Garbella il grande protagonista col triplo che porta a casa Epifano per il 4-0 e con la segnatura personale del 5-0 su errore della difesa. L’attacco non si ferma e, con le valide di Albanese e Ferrini, arriva il 6-0.

La partita appare piuttosto indirizzata, soprattutto perché il monte sammarinese concede davvero poco. Tra 3° e 9° gli arrivi in base di Macerata sono infatti appena tre (una base, una valida e un errore), non concatenati.

All’8° arrivano i due punti dell’8-0 sammarinese. Biegel colpisce Albanese, Di Fabio è in base su errore della difesa e per Tromp c’è la base ball. Con le basi cariche, la rimbalzante di Pulzetti vale il 7-0 e genera anche l’8-0 con la difesa ospite che commette un errore.

È il punteggio finale, San Marino sale a 4 vinte e 0 perse nella Poule Scudetto e si prepara per la super sfida a Nettuno della prossima settimana.

Il tabellino

SAN MARINO BASEBALL – HOTSAND MACERATA 8-0

MACERATA: Gonzalez 3b (0/4), Baro 1b (1/4), Lopez ss (1/4), Batista ec (0/4), Di Turi r (0/2), Luciani es (1/3), Splendiani ed (0/3), A. Morresi 2b (0/3), Ruspini dh (0/3).

SAN MARINO: Tromp es (1/4), Ferrini (Pulzetti 0/1) 2b (1/4), G. Garbella ed (1/5), Celli ec (2/5), Sechopoulos 1b (1/3), Epifano ss (3/4), N. Garbella dh (2/4), Albanese r (1/3), Di Fabio 3b (0/4).

MACERATA: 000 000 000 = 0 bv 3 e 5

SAN MARINO: 030 300 02X = 8 bv 12 e 1

LANCIATORI: Lopez (L) rl 4, bvc 9, bb 0, so 2, pgl 5; Andueza (r) rl 3, bvc 3, bb 0, so 5, pgl 0; Biegel (r) rl 0.1, bvc 0, bb 1, so 0, pgl 1; Pieretti (f) rl 0.2, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0; Centeno (W) rl 5, bvc 2, bb 1, so 5, pgl 0; Quevedo (r) rl 3, bvc 1, bb 0, so 5, pgl 0; Baez (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0.

NOTE: triplo di N. Garbella; doppi di Tromp e Celli.