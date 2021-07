Baseball, in gara1 San Marino piega Macerata 7-3. Il vincente del match è Nicola Garbella

Sport

Repubblica San Marino

| 20:59 - 10 Luglio 2021

Federico Celli nel box di battuta.

Nella prima partita del doubleheader con Macerata, a brindare alla vittoria è il San Marino Baseball, che a Serravalle regola la Hotsand col punteggio di 7-3 rimanendo in vetta alla classifica del Girone B di Poule Scudetto. Il vincente del match è Nicola Garbella, entrato per Luca Di Raffaele a inizio quinto. Fuoricampo da tre punti per Federico Celli.

LA CRONACA. Cominciano subito bene gli uomini di Doriano Bindi, col leadoff Tromp a colpire un gran triplo al 1° e con Lorenzo Morresi a portarlo a casa subito dopo con la volata di sacrificio dell’1-0. Quattrini però ferma l’emorragia e al 3° Macerata pareggia. Merito delle due valide interne di Lugo (c’è anche un errore della difesa) e Gonzalez e della rimbalzante di Lopez che fa entrare l’1-1.

Nella parte bassa però i Titani reagiscono immediatamente e tornano avanti grazie ancora all’accoppiata Tromp-Morresi, col primo a colpire un singolo e col secondo a battere il doppio che vale il 2-1. Macerata è squadra solida e mantiene la gara in equilibrio fino alla parte bassa del 5°, quando Federico Celli incontra bene un lancio di Quattrini e lo trasforma nel fuoricampo da tre punti che scrive a tabellone il 5-1 (a segno anche Di Fabio e Morresi, in base su due singoli).

La partita sembra indirizzata sui binari più favorevoli a San Marino, ma Macerata non ci sta e accorcia al 6° con due punti, spinti a casa dalle valide di Di Turi (2-5) e Luciani (3-5) su Nicola Garbella.

Passano pochi minuti e al cambio di campo i padroni di casa riallungano nuovamente sul +4. Epifano guadagna la base ball, Di Fabio tocca un gran triplo per il 6-3 e Tromp spinge a casa il compagno con la volata di sacrificio del 7-3. È il punteggio finale, perché poi Nicola Garbella non ha più alcun problema sul monte e chiude i tre inning conclusivi senza concedere arrivi in base.

Il tabellino

SAN MARINO BASEBALL – HOTSAND MACERATA 7-3

MACERATA: Gonzalez 3b (1/4), Baro 1b (1/3), Lopez ss (0/4), Batista ec (2/4), Di Turi dh (1/4), Luciani es (1/4), Splendiani (Marinelli 0/1) ed (0/2), A. Morresi 2b (0/3), Lugo r (1/3).

SAN MARINO: Tromp ed (2/4), L. Morresi r (2/3), Ferrini 2b (0/4), Celli ec (1/4), G. Garbella dh (2/3), Sechopoulos 1b (1/4), Epifano ss (0/3), Pulzetti 3b (0/3), Di Fabio es (2/4).

MACERATA: 001 002 000 = 3 bv 7 e 3

SAN MARINO: 101 032 00X = 7 bv 10 e 1

LANCIATORI: Quattrini (L) rl 5, bvc 8, bb 0, so 6, pgl 5; Wernet (r) rl 2, bvc 2, bb 2, so 2, pgl 2; Turi (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0; Lu. Di Raffaele (i) rl 4, bvc 3, bb 2, so 4, pgl 0; N. Garbella (W) rl 5, bvc 4, bb 0, so 3, pgl 2.

NOTE: fuoricampo di Celli (3p. al 5°); triplo di Tromp e Di Fabio; doppio di L. Morresi.