Calcio D, il Rimini si è iscritto: farà domanda di ripescaggio in C

Sport

Rimini

| 19:39 - 10 Luglio 2021

Il Rimini Football Club comunica che in data odierna è stata depositata la documentazione necessaria a formalizzare la richiesta di iscrizione al prossimo campionato nazionale di Serie D, stagione 2021/2022. L’iscrizione anticipata alla serie D entro il 10 luglio era la condizione necessaria per poter presentare la domanda di ripescaggio in Lega Pro. Anche alla luce delle recenti decisioni assunte negli scorsi giorni dalla Covisoc, ed in attesa dei verdetti definitivi, la società resterà attiva e vigile nella seria valutazione di presentare la richiesta di ripescaggio.

Confermato il ritiro a Castel del Rio a partire dall'8 agosto. Qualce giorno prima la squadra si ritroverà al Neri per i test. Il prossimo campionato di serie D inizierà il 19 settembre.