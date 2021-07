Tennis, al Cerri di Cattolica torneo nazionale Open 'Porsche Gabellini'

Sport

Cattolica

| 17:36 - 10 Luglio 2021

Camilla Scala (Foto 2emme Photorace).

Primi match al Circolo Tennis Cerri che ospita il torneo nazionale Open maschile e femminile, l’8° Open nazionale Porsche “Augusto Gabellini”, dotato di 5.000 euro di montepremi. Un torneo che quest’anno ha compiuto un notevole salto di qualità, a livello di montepremi ed anche organizzativo.

Partiamo dal torneo maschile che si presenta al via con un montepremi di 3.500 euro e tanta qualità da spendere. Nelle ultime ore gli iscritti sono saliti a quota 99, l’entry list vede nel ruolo di principali favoriti del seeding i 2.2 Tomas Gerini e Niccolò Catini, i 2.3 Federico Bertuccioli, allievo della Galimberti Tennis Academy, Alberto Morolli e l’umbro Andrea Militi Ribaldi, poi i 2.4 Alberto Bronzetti (Tc Viserba), al rientro dopo un periodo di stop per infortunio, Giorgio Micarelli, l’imolese Simone Vaccari, Roberto Miceli e Luca Parenti ed i 2.5 Luca Marco Casanova, maestro al Ct Casalboni, Marco Giangrandi (Ct Cesena), Simone Todaro, l’ex Ct Rimini Uladzislau Zhuk, Erik De Santis, Giovanni Femia, l’imolese Filippo Di Perna (Tc Viserba), il ravennate Gianmaria Migliardi (Sporting Club Sassuolo) e Christian Capacci (Tennis Villa Carpena). Primo tabellone riservato ai 4° che propone come teste di serie i 4.1 Alessandro Bernardi, Alessandro Rosti, Gianluca Pagliuca, Manrico Benetti, Alessio Simoncelli, Marco Tonti ed i 4.2 Nicola Giombini ed Alessandro Gostoli.

Ottima anche la partecipazione all’Open femminile (1.500 euro di montepremi) che vede al via 57 giocatrici. In cima al seeding la 2.1 riccionese Alessandra Mazzola (Tc Viserba) a seguire la 2.2 imolese Camilla Scala (Ct Ceriano Laghetto), a seguire le 2.3 Gloria Ceschi, Maria Vittoria Viviani e Chiara Girelli e le 2.4 Elsa Rebecca Terranova, Livia Palma ed Elena Bocchi. Si parte con il tabellone di 3° che vede nel ruolo di principali favorite le 3.1 Talita Giardi, Clara Marzocchi, Chiara Bartoli, Emanuela D’Alba, Chiara Giorgetti, Carolina Orazi, Giorgia Benedettini, Evelyn Amati ed Alice Stella.

La direttrice di gara e coordinatrice dell’evento sarà Francesca Cerri.