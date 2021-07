Basket D, Tigers: Giovanni Ceccarelli nuovo responsabile del settore giovanile

Sport

VillaVerucchio

| 17:30 - 10 Luglio 2021

Filippo Ceccarelli.

Filippo Ceccarelli è il nuovo responsabile del settore giovanile del Villanova Basket Tigers.

65 anni, nativo di San Mauro Pascoli, Ceccarelli ha una grandissima esperienza nel settore. Istruttore nazionale minibasket e istruttore nazionale giovanili, per 20 anni ha lavorato al Basket Cervia e Cesenatico, e per numerose stagioni è stato direttore organizzativo dei camp sportivi di Eurocamp Cesenatico. In precedenza Ceccarelli ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile del Santarcangelo Basket per sette stagioni.

“Cecca” si è accordato con Villanova per tre anni e supervisionerà anche l’attività dei Valmarecchia Wolves, con i quali Villanova collabora già da alcune stagioni. L’intenzione è quella di dar vita ad un progetto ben preciso di sport - e pallacanestro in particolare - per i ragazzi, capace anche di coinvolgere le famiglie, e di aiutare i giovani nella loro crescita non solo sportiva.

“Siamo onorati di aver avuto la possibilità di portare Ceccarelli nella famiglia Tigers. – è il commento del presidente Lorenzo Meluzzi – È fondamentale per noi, come per tante altre società sportive, ripartire al massimo dopo l’emergenza Covid. Le capacità tecniche, organizzative, umane, la straordinaria esperienza e l'entusiasmo contagioso di Filippo saranno il traino di questa rinascita”.

“C’era la necessità di alzare l’asticella dopo due stagioni molto difficili per tutti. – rilancia Danele Zavatta, responsabile dei Valmarecchia Wolves – Ripartiamo puntando in alto, mettendo insieme sempre più i nostri ragazzi con i Tigers, offrendo loro una oggettiva prospettiva di miglioramento, di obiettivi, di crescita. Ceccarelli ha grandissima esperienza e ha sempre fatto il bene dei ragazzi nelle società in cui ha allenato. Era un’occasione che non andava sprecata. Porterà entusiasmo in palestra, e siamo sicuri che farà scattare quel circolo virtuoso di cui parlava il tennista Pancho Gonzales: più ti diverti e più ti alleni, più ti alleni più migliori, più migliori e più ti diverti”.

“Sono molto motivato ed entusiasta dell’opportunità che Villanova Basket Tigers mi ha offerto. – assicura il neo responsabile tecnico del settore giovanile biancoverde, Filippo Ceccarelli – Il disegno, non solo sportivo, di Verucchio, Santarcangiolese Basket e Poggio Torriana è coinvolgente, e non ho avuto dubbi nell’abbracciarlo. Sarò a disposizione di ragazzi e famiglie, e darò una mano anche al minibasket. Qui trovo anche istruttori giovani e interessati, ed è uno sprone per me a lavorare ancora meglio”.

“Un ringraziamento lo debbo a Stefano Pillastrini: nei 20 anni che ho lavorato con lui sono cresciuto tanto, mi ha insegnato moltissimo regalandomi sempre grandi motivazioni per lavorare con i giovani. – prosegue Ceccarelli – La stessa spinta che mi ha portato ad abbracciare con passione e slancio Villanova e Wolves”.