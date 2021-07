Coronavirus Rimini: 12 casi, 8 sintomatici. In regione sono 96

Attualità

Rimini

| 14:56 - 10 Luglio 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 10 luglio 2021.

In Provincia di Rimini altri 12 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 8 sintomatici. I casi in settimana salgono a 51, una media di 8,5 contagi al giorno, quadruplicata rispetto a 14 giorni fa. In regione i nuovi casi sono 96 su 20.320 tamponi, con un tasso di positività sceso nuovamente allo 0,4%. Due decessi in regione (una 89enne di Reggio Emilia e una 73enne di Bologna) e calano i ricoveri: i in terapia intensiva sono 13 (-2), 153 quelli negli altri reparti Covid (-2). A Rimini rimane sempre un paziente ricoverato in terapia intensiva.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 21 nuovi casi, seguita da Piacenza con 16, poi Bologna con 14, Reggio Emilia e Rimini entrambe con 12 casi.A seguire Modena con 7, Ravenna (con 5 casi), Il Circondario Imolese e Cesena (con 3 casi ciascuno), Ferrara con 2 e Forlì (con 1 solo caso).