Arianna Valloni porta la Polisportiva Riccione alle Olimpiadi di Tokyo

Sport

Riccione

| 14:29 - 10 Luglio 2021

Arianna Valloni e Samanta Mazzoni.



La Polisportiva Riccione si appresta a esporre la bandiera a cinque cerchi. È infatti arrivata, da parte del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, la tanto attesa convocazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo per Arianna Valloni. Un traguardo di enorme prestigio per la ventenne atleta della sezione Nuoto della Polisportiva Riccione, reso possibile dall’impegno profuso e dai risultati raggiunti in questi ultimi mesi.



Nonostante la giovane età, Arianna Valloni (per lei il biglietto olimpico è arrivato tramite “Universality Place”) è già quasi una veterana in fatto di esperienze internazionali con i colori di San Marino. Il suo palmares racconta infatti di tre medaglie conquistate ai Giochi dei Piccoli Stati (due bronzi a San Marino, negli 800 e 400 metri stile libero, un argento in Montenegro negli 800 stile libero). Ci sono poi un Mondiale, due Europei in vasca lunga e uno in vasca corta, le Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018 (in cui fu anche portabandiera della delegazione sammarinese), i Giochi del Mediterraneo a Tarragona e i Mediterranean Beach Games di Patrasso dove due anni fa Arianna Valloni fece il suo debutto in acque libere centrando un prestigioso 6° posto sulla distanza dei 5 km. E per finire ci sono anche le esperienze di alto livello ai Campionati Italiani di categoria coronate con tre medaglie di bronzo.



C’è ovviamente grande soddisfazione in casa Polisportiva, a cominciare dal presidente Giuseppe Solfrini: “Sapevamo che Arianna ha scelto di allenarsi a Riccione per ottenere questo pass importantissimo per la sua carriera, seppur sia ancora giovanissima. Siamo onorati di averla qui come nostra atleta e abbiamo fatto di tutto affinché lei, come gli altri agonisti, potessero continuare ad allenarsi anche durante la pandemia, pur non avendo avuto nessun aiuto dall’amministrazione locale per tenere aperto l’impianto per i loro allenamenti anche quando era chiuso agli utenti. Avere un’atleta alle Olimpiadi è una soddisfazione che ripaga del grande sforzo profuso dalla nostra Associazione e da tutto lo staff. Un grande in bocca al lupo va ad Arianna, che dovrà farsi valere tra le più forti del mondo”.



Il direttore tecnico della sezione Nuoto non può che essere soddisfatto per aver raggiunto questo traguardo: “Finalmente è arrivata la conferma dal CONS di questa convocazione – commenta - siamo tutti molto entusiasti per Arianna e per l’esperienza che andrà a fare. Quando è arrivata da noi un anno fa questo era il suo obiettivo e abbiamo lavorato insieme tutta la stagione per raggiungerlo nonostante le mille difficoltà del periodo. Pertanto non posso che essere soddisfatto di aver raggiunto questo importante traguardo".