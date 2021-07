Stella Nascente: Frontemare Beach Club lancia il festival della canzone riminese

Eventi

Rimini

| 07:57 - 11 Luglio 2021

Foto di repertorio.

Un'estate ricca di eventi al Frontemare Beach Club di Rimini, in viale Principe di Piemonte che, nel suo palinsesto propone Il 1° Festival della Canzone Riminese, "Stella nascente", il contest musicale dedicato a giovani aspiranti artisti. Una maniera per dare loro una possibilità "da palcoscenico vero", dopo tanti mesi in cui il mondo della musica e dello spettacolo sono stati ingabbiati e soffocati dalla funesta pandemia.



Il Festival avrà una super giuria composta da produttori, musicisti, cantanti e giornalisti.

Ogni partecipante può scegliere il brano da cantare, inedito o cover. Tre categorie di sfidanti saranno presenti sul palco del Frontemare:

Under 18. Dai 18 anni ai 30 anni. Over 30.

Gli sfidanti si esibiscono in 4 serate, la prima martedì 20 Luglio. La finalissima sarà martedì 31 agosto.