Atto vandalico, prende fuoco 'casetta' di una rivendita di legnami

| 13:49 - 10 Luglio 2021

Carabinieri e Vigili del fuoco (foto di repertorio).

Questa mattina (sabato 10 luglio), intorno alle 6.30, si è sprigionato un incendio in via Anna Frank: ad andare completamente distrutta è stata una "casetta" di 30 mq adibita a ufficio di una rivendita di legname e carbone per camini. Le fiamme, accompagnate da una densa colonna di fumo, hanno interesssato anche delle confezioni di carbone. Dai primi riscontri si è trattato di un atto vandalico. Non sono stati trovati al momento gli inneschi dell'incendio. Sul posto per i rilievi i Carabinieri e per spegnere il rogo i vigili del fuoco di Rimini.