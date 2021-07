Forno a microonde in corto circuito provoca principio di incendio al bar Intervento dei vigili del fuoco in via Chiabrera nella mattinata odierna (sabato 10 luglio)

Cronaca Rimini | 13:44 - 10 Luglio 2021 Foto di repertorio. Un principio di incendio è scoppiato questa mattina (sabato 10 luglio), intorno alle 7.40, in un bar di via Chiabrera a Rimini. A provocarlo è stato l'accidentale corto circuito di un forno a microonde: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnare le fiamme e a diradare il fumo sprigionatosi. Non si segnalano persone ferite o intossicate, mentre è ingente il danno cagionato all'impianto elettrico del locale.







