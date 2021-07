Movida turbolenta, 17enne rapinato sotto la minaccia di un coltello. Arrestato 20enne

Cronaca

Riccione

| 13:18 - 10 Luglio 2021

Foto di repertorio.



I Carabinieri di Riccione hanno svolto serrati controlli e pattugliamenti nelle ore della movida, concentrandosi sui maggiori centri di aggregazione di giovani e giovanissimi. I fatti più eclatanti sono avvenuti all'alba di questa mattina (sabato 10 luglio), quando un 22enne magrebino ha rubato lo smartphone a un turista romano, chiedendo poi una somma di denaro per la sua restituzione. Un caso di estorsione che ha portato all'arresto del nordafricano e seguito, qualche minuto dopo, da una rapina compiuta da un altro magrebino, 20 anni, che assieme a due complici non identificati, ha avvcinato e rapinat, sotto la minaccia di un coltello, un 17enne turista di Cantù, facendosi consegnare lo smartphone e 100 euro. Il 20enne è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri.



Nel corso della nottata sono finiti nei guai anche un 17enne di Rimini, denunciato per l'ipotesi di reato di ricettazione, essendo stato sorpreso in sella a uno scooter rubato il 4 luglio a Riccione, e un 19enne di Bologna, denunciato per il possesso di un coltello a serramanico.