Uno spettacolare videomapping per celebrare i 2000 anni del ponte di Tiberio

Eventi

Rimini

| 13:04 - 10 Luglio 2021

Ponte di Tiberio.



Uno spettacolare videomapping per celebrare i duemila anni di uno dei monumenti simbolo di Rimini. E' Fluxus Rimini per il Ponte di Tiberio, che andrà in scena domani (domenica 11 luglio) dalle 21.45 alle 24.





Da ogni lato della Piazza sull'Acqua si potrà assistere alla suggestiva installazione artistica, che con videomapping, 3D graphics, musica e la voce della soprano Laura Catrani raccontera un ponte che è “tante cose” allo stesso tempo: un’infrastruttura viaria, un monumento, un simbolo per tutta la città e per chi la visita, è la porta per il passato e per il futuro.



Il progetto nasce all'interno del Piano Strategico di Rimini per celebrare i due millenni del Ponte di Tiberio e vede la direzione artistica di Angela Piegari; il videomapping è realizzato da Giacomo De Luca e Ambra Galassi con il 3D graphics di Lino Sabia, le musiche sono di Andrea Felli.



L’installazione è resa possibile grazie alla collaborazione con Rimini Laboratorio Aperto Tiberio, Piano Strategico e Comune di Rimini.