A Riccione una grande mostra fotografica sui bagnini e la storia delle spiagge

| 12:59 - 10 Luglio 2021

"Cabine! Cabine!" è il titolo di un saggio con cui Pier Vittorio Tondelli, nel 1990, ricordava il fascino letterario esercitato per decenni dalla riviera romagnola e, in particolare, dalle spiagge riccionesi. A più di trent’anni di distanza, mentre quelle stesse spiagge si candidano a diventare patrimonio Unesco, Riccione ospita una grande mostra fotografica sulla storia delle spiagge e dei loro protagonisti indiscussi: i bagnini. Come il saggio di Tondelli, anche la mostra – ospitata a Villa Mussolini dal 9 luglio al 5 settembre – si intitola Cabine! Cabine! ed è un affascinante viaggio nella memoria balneare.



Insieme alla mostra "Cabine! Cabine!". Villa Mussolini si appresta a ospitare anche il nuovo Centro di documentazione sull’identità della spiaggia di Riccione. Situato al piano terra e concesso in comodato d’uso gratuito in seguito a una convenzione tra l’Associazione per la candidatura Unesco e il Comune di Riccione, il Centro di documentazione sarà visitabile durante gli orari della mostra, con accesso libero o guidato, e per gli studiosi anche fuori orario, previa prenotazione.