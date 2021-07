Sullo scooter rubato, scappano all'alt della Polizia: arriva maxi sanzione da 1500 euro

Cronaca

Rimini

| 12:51 - 10 Luglio 2021

Foto di repertorio.

In scooter, fuggono all'alt della Polizia Stradale: due giovani di 22 e 35 anni, gravati da precedenti di Polizia, sono finiti nei guai perché il ciclomotore era sprovvisto di targa e nel telaio era stato asportato il numero identificativo del telaio. Sono stati denunciati per l'ipotesi di reato di ricettazione e sono in corso gli accertamenti per risalire al numero di telaio e quindi al proprietario dello scooter. I fatti risalgono alla scorsa notte (di sabato 10 luglio): la Stradale ha mostrato l'alt ai due giovani sulla Statale 16, nel territorio di Rimini, ma i due si sono allontanati a tutta velocità per poi abbandonare lo scooter e cercare la fuga a piedi, dopo aver scavalcato una recinzione in via Popilia. Inseguiti, sono stati bloccati. Il conducente del ciclomotore dovrà pagare un maxi verbale da 1500 euro per le numerose violazioni al codice della strada.