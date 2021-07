Sputa contro un poliziotto, poi aggredisce la pattuglia: arrestato

Cronaca

Rimini

| 12:41 - 10 Luglio 2021

Momenti di concitazione questa notte (sabato 10 luglio), intorno alle 2 e 20, in largo Martiri d'Ungheria a Rimini. Una pattuglia della squadra Volante è stata fermata da un 22enne del Gambia, che lamentava il furto del proprio smartphone da parte di alcuni ragazzi lì presenti. I giovani hanno negato le accuse, ma mentre venivano identificati dalla Polizia, il 22enne ha iniziato a dare in escandescenze, sputando contro un agente, non facendo mancare inoltre degli insulti e cercando infine di scappare, colpendo un altro agente con il proprio zaino. E' stato bloccato, tuttavia una volta fatto salire sull'auto di servizio ha iniziato a tirare testate e calci alle portiere. Nella concitazione uno dei poliziotti è stato leggermente ferito. Al termine delle procedure, il 22enne è stato arrestato per le ipotesi di reato di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Risulta anche indagato per una denuncia per il rifiuto a fornire le proprie generalità.