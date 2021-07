Ubriaco fradicio di mattina minaccia i clienti al bar con una chiave inglese e insulta la Polizia

Cronaca

Rimini

| 12:32 - 10 Luglio 2021

Chiave inglese (foto di repertorio).

Nonostante l'orario (le 7.30 di mattina) era ubriaco fradicio: un 25enne sammarinese, dopo aver minacciato i clienti di un bar di viale Amerigo Vespucci con una chiave inglese e insultato i poliziotti intervenuti, è stato arrestato. I fatti sono avvenuti ieri (venerdì 9 luglio). La Polizia, nell'accompagnare in questura il giovane per l'identificazione, ha dovuto far fronte al suo atteggiamento violento. Il 25enne ha sferrato calci all'auto di servizio e ha colpito alla mano uno dei poliziotti. Dovrà rispondere delle ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, rifiuto di fornire le proprie generalità, violenza privata e porto abusivo di armi. In attesa del processo, è stato sottoposto a obbligo di firma.