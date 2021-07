Riccione, al via i lavori alla nuova ciclabile in viale Vittorio Emanuele II

Attualità

Riccione

| 11:08 - 10 Luglio 2021

Lavori per la ciclabile di via Vittorio Emanuele II.

Partiranno lunedì 12 luglio i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile in viale Vittorio Emanuele II. Un importante percorso per la città che consentirà di collegare viale Ceccarini al quartiere Centro Studi fino a raggiungere il Parco della Resistenza.

L'avvio dei lavori in viale Vittorio Emanuele II sarà accompagnato da una modifica alla viabilità con l'istituzione, durante le ore diurne, del senso unico di marcia con la sola direzione consentita Cattolica- Rimini. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta tra viale Ceccarini e via Massaua. In orario serale verranno ripristinati entrambi i sensi di marcia. Apposita segnaletica verrà posta in tutta l'area interessata durante lo svolgimento dei lavori.



“Ringrazio fin da ora i cittadini per la pazienza a disponibilità, sarà nostra premura procedere speditamente per arrecare il minor disagio possibile. La nuova ciclabile e la variazione della viabilità sono infatti necessari - spiega l’assessore all’ambiente e lavori pubblici Lea Ermeti – per proseguire nel nostro obiettivo di rendere la città sempre più green, ben collegata e per favorire una mobilità alternativa alle auto consentendo allo stesso tempo di attraversare zone diverse in completa sicurezza. Favorire la mobilità lenta e implementare la rete ciclopedonale in tutti i quartieri è un'azione che stiamo portando avanti per rendere la viabilità più fluida e leggera dopo gli interventi, solo per citarne alcuni, di viale Veneto, Raibano e viale D’Annunzio”.