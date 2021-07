Un’ordinanza per tifare in sicurezza: a Coriano vietato vetro da asporto

Attualità

Coriano

| 09:52 - 10 Luglio 2021

Ordinanza anti vetro.

Il sindaco di Coriano Domenica Spinelli, in concomitanza con lo svolgimento della finale dei campionati europei di calcio che si svolgerà domenica 11 luglio alle ore 21:00, ha emesso un'apposita ordinanza con il fine di impedire l’utilizzo del vetro per il consumo di bevande da asporto.

La misura si è resa necessaria per prevenire la possibilità di incidenti che, come si è visto in episodi analoghi, potrebbero accadere in questa occasione.



”È sicuramente un momento entusiasmante per lo sport italiano – dichiara il sindaco di Coriano Domenica Spinelli - ed è bello che ci siano occasioni, soprattutto dopo il periodo boi che abbiamo attraversato, in cui si torni a rivivere le piazze in momenti collettivi come eventi sportivi così importanti. Questo però non deve far abbandonare la prudenza e concedere la possibilità ad atteggiamenti pericolosi o irresponsabili. Purtroppo l’utilizzo del vetro in momenti simili si è dimostrato causa di incidenti anche gravi e vogliamo scongiurare che questo avvenga nel nostro territorio. Mi appello al buon senso di tutti affinché vengano rispettate le regole per l’incolumità di tutti e di tutto e che soprattutto non si dimentichino gli atteggiamenti di prudenza che restano tutt’ora obbligatori e necessari e che ci hanno permesso di affrontare la pandemia come quello dell’obbligo della mascherina anche all’aperto qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di un metro. Confido che a Coriano tutto si svolgerà con massima responsabilità, vita lo sport italiano e viva il ritrovarsi assieme”.