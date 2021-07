A Riccione si accende l’estate dei live con Mahmood, Noemi, Madame, Nek: 20 giorni tra musica e sport

Eventi

| 20:24 - 09 Luglio 2021

Mahmood, Noemi, Carl Brave per l'estate di Riccione.

L’estate 2021 a Riccione sarà ancor più unica della scorsa: c’è voglia di libertà e spensieratezza, di divertimento e allegria, temi che il format estivo di Riccione interpreta naturalmente per identità e vocazione e per quella volontà, che è da sempre la mission del progetto, di intrattenere il pubblico con uno show di grande qualità e sana, studiata, leggerezza. Dieci serate con i big della musica e tutte le hit dell'estate; 19 giorni di attività sportiva, tra yoga, group cycling e pilates; un contest per ascoltare i nuovi talenti.



Con la direzione artistica di Linus, una firma che è garanzia di unicità del progetto, pensato e confezionato su misura per la città della quale è ambasciatore da oltre 30 anni, tornano a Riccione le dirette radiofoniche da Aquafàn e gli eventi speciali in piazzale Roma, a cui si unisce la settima edizione del contest musicale alla ricerca di nuovi talenti e Play deejay, un programma fittissimo di attività sportive dal mattino fino a sera, tutto come sempre gratuito.



I LIVE



Si parte il 30 luglio e sul palco di piazzale Roma si alternerà un cast "meraviglioso e variegato", capace di soddisfare tutti i target: prima serata con Mahmood, Noemi e Carl Brave. E a seguire I Sottotono, The Kolors, Madame, Baby K, Boomdabash, Gaia, Nek e l'attesissimo Sangiovanni il 14 agosto. "Come ogni anno ho una sensazione di deja vu", per un evento "in continuità ma che si evolve" afferma Linus. Tutte le serate, con la regia di Rudy Zerbi, scalderanno la piazza di Riccione fino allo spettacolo dei fuochi d’artificio su tutta la costa.



IL PUBBLICO



Per garantire la sicurezza del pubblico come per l'edizione 2020 Piazzale Roma si trasformerà in un’arena con gli ingressi controllati e contingentati, con le sedute distanziate fino ad esaurimento posti. L’ingresso alla piazza sarà consentito a partire dalle 20.45 per permettere a tutti di prendere posto in maniera ordinata e tranquilla. Per assistere agli spettacoli dovranno essere osservate le norme di sicurezza sanitaria che verranno indicate dalle autorità competenti.



