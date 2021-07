Le stelle internazionali della musica sinfonica per la 72esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana

Eventi

Rimini

| 16:38 - 09 Luglio 2021

Riccardo Muti (foto di repertorio).

Sarà nel segno di Dante l’inaugurazione della 72esima Sagra Musicale Malatestiana, tra le più antiche rassegne di musica classica presenti nel panorama del nostro Paese e che quest’anno presenta l’intero cartellone al Teatro Galli.

In questo spazio privilegiato si snoderanno tutti gli appuntamenti della rassegna che nell’arco di tre mesi ospiterà prestigiose formazioni, grandi direttori e solisti eccellenti.



Si partirà l’8 settembre con l’omaggio all’universo della Commedia composto da Franz Liszt in una partitura visionaria dedicata a Richard Wagner, la Dante-Symphonie affidata alla direzione di Manlio Benzi sul podio della Filarmonica Arturo Toscanini e con la partecipazione delle voci del Coro del Teatro Comunale di Piacenza. L’esecuzione della partitura sarà arricchita della proiezione dei disegni elaborati da Bonaventura Genelli in vista della realizzazione di un grandioso diorama, secondo un progetto multimediale che aveva entusiasmato proprio Liszt.



Presenza costante e prestigiosa alla Sagra Musicale Malatestiana, quella di Valery Gergiev che tornerà a Rimini il 14 settembre. Il grande maestro russo, che volle prendere parte agli eventi per la riapertura del Teatro Galli coinvolgendo i complessi del Teatro Mariinsky, si presenta sul podio della sua orchestra in un programma dove la suite dal balletto Romeo e Giulietta di Sergei Prokof’ev precederà uno dei capolavori di Franz Schubert, la sinfonia in do maggiore, detta “la Grande”.



Tornerà anched la prestigiosa Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (1 ottobre) diretta dal talentuoso Alpesh Chauhan per la Quarta Sinfonia di Johannes Brahms e il Concerto per violoncello di Antonin Dvorak, con il giovane e affermato Pablo Ferrández come solista in un programma dedicato alla stagione più matura dell’Ottocento musicale europeo.

Originali le sonorità beethoveniane proposte dai musicisti del Concert des Nations (11 ottobre) con un maestro indiscusso della musica antica come Jordi Savall che dirigerà la Settima e l’Ottava Sinfonia continuando il suo viaggio interpretativo nelle opere del grande compositore, seguendo tempi, articolazioni, dinamiche e padronanza degli strumenti d’epoca.



Autorevolissima la presenza di Riccardo Chailly sul podio della Filarmonica della Scala (8 novembre) e per la prima volta a Rimini in veste di direttore musicale della prestigiosa compagine per un programma che accosta Sinfonia in la minore Scozzese di Felix Mendelssohn Bartholdy alla Pastorale di Beethoven.



Eccezionale la presenza di Cecilia Bartoli, star del belcanto, di ritorno a Rimini (17 novembre) a confermare lo straordinario sodalizio dell’artista con la città e il suo pubblico fin dalla serata che segnò la riapertura del Teatro Galli. Anche questa volta la cantante sarà accompagnata da Les Musiciens du Prince affidati alla direzione di Gianluca Capuano alla guida della formazione fondata dalla cantante e che raduna tra i migliori membri degli ensemble di musica antica del mondo. Il programma è un itinerario nella musica vocale e strumentale di Handel e di altri compositori ispirati dal vertiginoso virtuosismo di Farinelli, divo dell’opera del Settecento a cui Cecilia Bartoli rende uno spettacolare tributo.



Atteso anche il ritorno di Riccardo Muti sul podio dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini (18 dicembre), a due anni dall’eccezionale apparizione sul podio del Teatro Galli per l’inaugurazione della 70esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana, stavolta impegnato nell’esecuzione in forma di concerto del Nabucco di Giuseppe Verdi.





Dichiarazione dell’assessore alla Cultura del Comune di Rimini Giampiero Piscaglia:

“Covid e pandemia come la guerra e i suoi devastanti bombardamenti, è un paragone improprio, ma certo il lungo lockdown consegna alla prossima Sagra Malatestiana una testimonianza per la rinascita della nostra città simile a quella che ha portato una parte dei riminesi, dopo quei bombardamenti del ’43, a ritrovarsi nella contemplazione con le note della Sagra Malatestiana, dentro le atmosfere auree del tempio Malatestiano, dopo anni di lutti e tragedie, avvolti da quel binomio incomparabile fra la grande musica e le architetture di Leon Battista Alberti che volano in Eurovisione, in prima serata, verso un pubblico di mezza Europa.

La prossima 72esima Sagra Malatestiana rimette l’asticella a quelle altezze degli anni dello splendore, quelli che la vedono in quell’olimpo nel quale stazionano la Sagra Umbra, il Maggio Fiorentino, Spoleto e la Sagra al tempio Malatestiano, in quel pezzo di storia della musica degli anni Cinquanta.

Difficile trovare oggi riunite in un unico cartellone tante stelle internazionali della musica sinfonica, come è spesso accaduto negli anni nella prestigiosa tradizione della Sagra Malatestiana. Orchestre come la Filarmonica della Scala, Santa Cecilia, Le Concert des Nations, l’Orchestra Mariinsky di San Pietroburgo, l’Orchestra Giovanile Cherubini, Les Musiciens du Prince, l’Orchestra Filarmonica Toscanini, direttori del rango di Riccardo Muti, Riccardo Chailly, Valery Gergiev, Jordi Savall, Alpesh Chauhan, Gianluca Capuano, Manlio Benzi, solisti come Cecilia Bartoli, Svetlana Zacharova, Pablo Ferrandez, sono a testimoniare la nobiltà di un DNA della Sagra che non smetterà di regalarci bellezza per molti anni a venire”.





