San Giovanni: gara ciclistica per bambini in occasione del Memorial Emanuela e Antonio Tonti

Sport

San Giovanni in Marignano

| 16:13 - 09 Luglio 2021

Mountain bike (foto di repertorio).

Si terrà domenica 11 luglio il Memorial Emanuela e Antonio Tonti, una gara ciclistica per bambini dai 6/12 anni in MTB al parco di Montalbano che ha ricevuto il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano.



La gara avrà inizio alle ore 16:30 con 250 ciclisti già iscritti, legati a 10 società del territorio, nonché una proveniente da Ascoli Piceno.



Afferma l’organizzazione: “Questa gara è stata voluta fortemente dalla famiglia Tonti residente a San Giovanni in Marignano e con loro da tutta la Società Cicli Tonti. Sarà sicuramente una festa dello sport, che prevederà ricche premiazioni. Un ringraziamento al Sindaco Daniele Morelli e tutta l'amministrazione per la collaborazione”.



“San Giovanni – afferma il Sindaco Morelli - si sta sempre più affermando a livello sportivo. Siamo felici di ospitare questa nuova competizione nella splendida cornice del parco di Montalbano ed auspichiamo sia l’inizio di una proficua collaborazioni.”