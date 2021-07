Gramigna a Coriano: la festa delle cose buone tra street food, vini e birre

Eventi

Coriano

09 Luglio 2021

Foto di repertorio.



Nell’estate 2021 Terre di Coriano La Romagna che ti meriti, arriva la data speciale di Gramigna, la mostra incontro con i prodotti tipici e la biodiversità del territorio, proposta da Pro Loco Coriano e Aps Corrente Alternativa in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale di Coriano



Agricoltura sostenibile e di qualità, tutela di biodiversità, ambiente e della nostra cultura sono centro della giornata, nella quale le realtà locali presentano con orgoglio quello che è il lavoro e la ricerca di generazioni di romagnoli, per ottenere eccellenza e sostenibilità.



A Gramigna ci si incontra, si degusta e si gioca, con il Ludobus per i più piccini, mentre gli adulti si godono musica dal vivo, ristorazione da asporto e, a cura della Condotta Slow Food Rimini e San Marino, un aperitivo guidato con degustazione di prodotti del territorio, la musica dal vivo di Lisa e Fabio e gran finale con Italia-Inghilterra.



Nella piazza di Gramigna ci saranno ortaggi di stagione biologici, biodinamici e a km zero, piade, cassoni e focacce prodotte con farine integrali macinate a pietra, formaggi di capra e pecora, olio, vino, birra, miele, marmellate, conserve e sott'oli, torte e crostate per riscoprire quanto è buono e quanto fa bene quello che viene dai nostri campi. Proprio come la Gramigna rossa, che è un'erba officinale poco conosciuta ma ricca di proprietà officinali.



Dove e quando: Parco dei Cerchi, Via G.Garibaldi, 238 a Coriano. Si comincia alle 18, con ingresso gratuito, dalle 19 aperitivo-degustazione di Slow Food, (si consiglia di arrivare per tempo per prenotarlo), Ludobus, musica e cibo da asporto.