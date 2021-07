Rotary Club Novafeltria ha un nuovo presidente, Massimiliano Druda

| 15:52 - 09 Luglio 2021



L'hotel Ristorante Parco del Lago di Villagrande ha ospitato la consueta cerimonia di passaggio delle consegne alla guida del Rotary Club Novafeltria Alto-Montefeltro. Massimiliano Druda è subentrato nella presidenza del club a Paolo del Piccolo che ha ricoperto tale incarico nel periodo luglio 2020- giugno 2021 , anno reso particolarmente arduo per le difficoltà di contatti diretti a causa dell'epidemia Covid , ma stimolante, come ha ricordato il presidente uscente, "per l'impegno preso e mantenuto da tutti i soci a rendersi disponibili a supportare azioni di solidarietà a favore della comunità locale e promuovere iniziative volte a proteggere il patrimonio culturale delle nostre località".



"Tali impegni - ha ricordato il neo-presidente Druda - saranno mantenuti anche nel prossimo anno e ne fa testimonianza sia l'accordo raggiunto con le associazioni di volontariato per donare a famiglie in difficoltà economica nuove Carte Alimentari di una catena nazionale di distribuzione sia la decisione di proteggere dall'usura del tempo alcune Pergamene Storiche di proprietà del Comune di Casteldelci".



La squadra rotariana di Massimiliano Druda è composta dal vicepresidente Gianpiero Ugolini, dal segretario Antonella Bernacchioni, dal tesoriere Matteo Montesi, dal prefetto Augusto Marani, dal’istruttore di club Aldo Pizzi e dai consiglieri Morena Toni, Guglielmo Poggioli e Giuseppe Bartolini.