| 15:49 - 09 Luglio 2021

Orto dei frutti dimenticati (foto di repertorio).

Dopo la riuscita dello scorso anno, a Pennabilli torna Un orto di libri che ospiterà eventi culturali, presentazioni di libri, conferenze, momenti di poesia e reading letterari.

La rassegna ideata da Lorenzo Lunadei si terrà all’interno dell’Orto dei frutti dimenticati del maestro Tonino Guerra ed è promossa dall’Associazione Pro Loco di Pennabilli, rafforzata dalla positiva collaborazione tra le associazioni e le realtà locali con la partecipazione di tanti autori vicini e lontani.



Il primo appuntamento, domenica 18 luglio alle ore 18:30; realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale D’là dé fos’ avrà come titolo "Gli occhi sul mondo". Parteciperanno Alessandro Piscaglia e Luigi Cappella, entrambi ex medici e scrittori. Assieme ad Angela Orazietti approfondiranno il cambiamento della figura del medico di famiglia, tra ieri, oggi e domani. Ad accompagnare la loro riflessione ci sarà il suono delicato dell’arpa di Marta Celli.



Inoltre, per chi fosse interessato, alle 16:30 è in programma una camminata di circa due ore nell’Anello delle Tre Genghe con partenza da Piazza Montefeltro.

Per info: 379 1332819 (Luigi).

A seguire, domenica 25 luglio alle ore 18:30 il giornalista, editor e scrittore Michele Marziani farà tappa a Pennabilli.

Marziani nasce a Rimini nel 1962, ma oggi vive in alta Valsesia, sulle Alpi piemontesi.

A Un orto di libri presenterà il suo libro "La cena dei coscritti" edito da Bottega Errante Edizioni: una storia di montagna, di nostalgia e di cambiamenti, di scontri generazionali, di vecchi giovani e di giovani vecchi.



Giovedì 5 agosto alle ore 18:30 sarà il turno di Domenico Lannutti, comico e ospite della XXV edizione di Artisti in Piazza – Festival Internazionale delle arti performative che quest’anno vede un ampio programma diluito nel corso dell’estate.

PriVenerdì 27 agosto ma del suo spettacolo serale, Lannutti sarà protagonista della Conferenza TragiKomica nella quale approfondirà le potenzialità del pensiero umoristico in ambito privato, professionale e sociale. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Artisti in Piazza.

Sabato 14 agosto alle ore 18:30 tornerà Luigi Cappella e l’Associazione Culturale D’là dé fos’ per la presentazione del libro "L’Aurora – Per una nuova speranza" scritto insieme ad Aurora Tonsini. Inoltre, alle 16:30 ci sarà la possibilità di anticipare l’incontro con una camminata di circa due ore nei dintorni di Pennabilli (Pennabilli-Ca’ Fanchi-La Valle-Ca’ Sorbone-Ca’ Bicci-La Cappellona-Pennabilli).

Per info: 379 1332819 (Luigi).

Domenica 22 agosto alle ore 18:30, le poetesse Stefania Calesini e Giulia Menolascina daranno spazio al linguaggio della poesia che entrambe conoscono e frequentano, in un incontro dal titolo Poesie alla finestra - Dialoghi affacciati.

Venerdì 27 agosto alle ore 18:30 arriverà a Pennabilli lo scrittore bolognese Massimo Vitali, autore di "L’amore non si dice", Se son rose e Una vita al giorno, per un particolare e personale reading letterario a zig zag tra gli scrittori Gianni Rodari e Luigi Malerba dal titolo "Leggere un gioco da ragazzi".

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Tonino Guerra e per l’occasione, a legare i temi dell’incontro e a sancire la chiusura del programma estivo della rassegna, Vitali parlerà anche del padrone di casa: Tonino Guerra.

Tutti gli eventi sono gratuiti e patrocinati dal Comune di Pennabilli. Saranno inoltre registrati da Cosmic Fringe Radio che li riproporrà nei suoi palinsesti sul sito www.cosmicfringeradio.com



Per informazioni:

Ufficio IAT e Pro Loco: 0541 928659 – info@pennabilliturismo.it

Lorenzo: 3384716267