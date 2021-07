Oltre 160mila posti nel weekend sui treni regionali per la Riviera

Turismo

15:38 - 09 Luglio 2021

Sono oltre 160 mila, nel week end, i posti offerti dai treni regionali dell'Emilia-Romagna per e dalle località della Riviera romagnola. Trenitalia Tper accompagna l'arrivo dell'estate e l'aumento atteso dei viaggiatori con un potenziamento del servizio - 55 corse e 60mila posti in più nel solo fine settimana - concentrati in particolare fra le 6.30 e le 10.30 del sabato in direzione mare e, per i rientri, a partire dalle 16.30 della domenica.



Sui treni regionali - si spiega - possono essere occupati tutti i posti a sedere ed è ammessa una percentuale di viaggiatori in piedi. Le norme attualmente in vigore consentono infatti la presenza a bordo di un numero massimo di passeggeri pari all' 80% dei posti complessivi - a sedere e in piedi - per il quale il treno è omologato. I collegamenti regionali diretti fra Bologna e la Romagna sono effettuati quasi esclusivamente con i nuovi treni Rock, convogli a doppio piano che oggi possono trasportare fino 1.174 persone e che sono dotati di sistemi di conteggio automatico dei passeggeri.



Tutte le corse sono monitorate dalla sala operativa di Trenitalia Tper che interviene, in caso di necessità, con corse straordinarie e con autobus di rinforzo. A Bologna, Rimini e Riccione personale di assistenza clienti sarà a disposizione dei viaggiatori per suggerire le soluzioni di viaggio migliori. L'app Trenitalia consente di verificare, prima dell'acquisto del biglietto per un treno regionale, il numero di posti ancora disponibili e ne inibisce la vendita in caso di esaurimento.