Misano: proseguono gli eventi in memoria di Augusto Del Blanco

Eventi

Misano Adriatico

| 15:37 - 09 Luglio 2021

In foto: Serata inaugurale delle iniziative dedicate al Maestro Augusto Del Bianco.

Dopo il successo a Portoverde della serata inaugurale delle iniziative dedicate al Maestro Augusto Del Bianco, prosegue il programma di eventi creato dall’Amministrazione con l’obiettivo di valorizzare l’attività del poliedrico artista misanese e delle tracce lasciate nella città.

I prossimi due appuntamenti previsti saranno l’apertura della mostra di Misano Monte di sabato 10 luglio alle ore 17 e il tour in bicicletta di domenica 11 luglio mattina alle ore 9.



La naturale bellezza sarà quindi una ‘mostra diffusa’ organizzata dal Comune di Misano Adriatico – Assessorato alla Cultura, Biblioteca Comunale e con il sostegno dello sponsor Elettromeccanica Muccioli, dove la scoperta delle opere si intreccerà con la storia e il territorio di Misano.



Domani (sabato 10 luglio) aprirà la mostra allestita a Mostra di Misano Monte, visitabile ogni sabato fino al 24 luglio, dalle 17 alle 19 al centro di quartiere via E. De Nicola.

A seguire, domenica 11 luglio con ritrovo alle 9.00 in piazza Roma, è in programma un tour in bicicletta (consigliata e-bike) nel territorio di Misano verso i luoghi dove l’artista ha vissuto e che l’hanno ispirato, alla scoperta delle bellezze naturali e storiche. Si farà sosta alla mostra a Portoverde (aperta nel weekend dalle 21 alle 23 fino al 29 agosto), per poi raggiungere Piazza Castello a Misano Monte per visitare la seconda esposizione, la Chiesa SS Biagio ed Erasmo e allo studio dell’artista nella sua casa a Ca’ Andrino.

Il tour proseguirà alla scoperta di altre opere di Augusto Del Bianco diffuse sul territorio presso la Chiesina dell’Agina e la sala del consiglio del palazzo Comunale.

Chi vorrà muoversi a piedi potrà farlo dalle 10,30 con ritrovo a Piazza Castello davanti allo storico Palazzo Comunale per un tour ridotto.



A Portoverde una prima mostra resterà aperta nei weekend fino al 29 agosto al centro di quartiere via Calle dei Mercanti.

Presso la biblioteca comunale la terza esposizione con gli orari di apertura della stessa.





Per informazioni e diponibilità ad apertura su appuntamento:

- Biblioteca Comunale tel. 0541 618484

- Ufficio informazioni turistiche tel. 0541 615520