Calcio D, Prato e Bagnolese hanno un nuovo mister: Pagliuca e Bonini

| 14:53 - 09 Luglio 2021



Il Prato sarà guidato da Luigi Pagliuca. Il tecnico nato a Prato, dopo aver vestito la maglia da giocatore del Prato, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile laniero, in seguito ha allenato Viareggio e Ponsacco. Inoltre il ruolo di preparatore atletico è stato affidato al pratese doc , Francesco Chiatto, laureato in scienze motorie, con un passato già con questa maglia. Negli ultimi due anni ha lavorato per l’Aglianese.

Sarà Lauro Bonini il nuovo allenatore della Bagnolese e per la prima volta nella sua lunga carriera si confronterà con il campionato di Serie D. Dopo l’addio a Claudio Gallicchio la società ha deciso di puntare si di lui che, dopo un periodo di sosta, ha vissuto gli ultimi due mesi al fianco di fianco di mister Fabio Bazzani. A proposito di Claudio Gallicchio, è uno dei candidati per la panchina del Forlì.



Il Lentigione ha confermato Lorenzo Caprioni, classe 1989, attaccante; Lorenzo Staiti, classe 1987, centrocampista e Pierangelo Tarantino, classe 1990, difensore; Davide Zagnoni, classe 1995, difensore; Aimen Bouhali, classe 1995, centrocampista; Gianvincenzo Martino, classe 1997, centrocampista; Matteo Rossini, classe 1998, difensore.

Sanat, ex Lentigione, dal Prato è diretto al Livorno, il promettente attaccante Gabriele Piccinini andrà al Pisa.