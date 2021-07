Comune di Rimini investe un milione per la viabilità della zona colle di Covignano

Attualità

Rimini

| 14:42 - 09 Luglio 2021

Covignano (foto da Google Street View).



Il comune di Rimini investirà un milione di euro per la messa in sicurezza, potenziamento e miglioramento della viabilità nella zona del colle di Covignano. Ieri (giovedì 8 luglio) è arrivato il via libera della giunta comunale di Rimini. Le risorse sono state reperite all'interno del progetto edilizio di “Ricucitura paesaggistica, ambientale e architettonica del Complesso della Galvanina”, finanziato anche con i contributi dei privati.



I LAVORI L'intervento riguarda l’allargamento della via San Lorenzo Monte, nel tratto compreso tra via delle Fonti romane e la strada provinciale di Santa Cristina, per migliorare la sicurezza della circolazione del traffico, compreso quello legato alle attività delle diverse aziende di quella parte del territorio. Saranno privilegiati interventi ingegneria ambientale per valorizzare al meglio il paesaggio e ridurre al minimo l’impatto. Con la viabilità saranno inoltre migliorate le tombinature e il verde circostante ai percorsi interessati.