Al via i lavori per il marciapiede tra la Gaiofana e il cimitero di San Lorenzo in Correggiano

Attualità

Rimini

| 14:40 - 09 Luglio 2021

Cimitero di San Lorenzo in Correggiano (foto da Google Street View).



Partirà lunedì (12 luglio) a Rimini il cantiere per collegare in sicurezza il centro abitato di Gaiofana e il cimitero di San Lorenzo in Correggiano. I lavori, per un importo complessivo di circa 65 mila euro, non comporteranno interruzioni al traffico, ma sarà sufficiente solo un restringimento della corsia della via San Lorenzo in Correggiano nel tratto interessato dal cantiere.



IL PROGETTO E' prevista la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo la via San Lorenzo in Correggiano, sul lato mare della strada, per collegare Gaiofana al cimitero. Il marciapiede, della lunghezza di circa 160 ml., avrà una larghezza di 2,00 ml e un'illuminazione con cinque punti luce. Per realizzare questa nuova infrastruttura sarà tombinato l’attuale fosso stradale della via San Lorenzo in Correggiano. Lungo la strada verranno installate delle caditoie in ghisa per la raccolta e smaltimento delle acque di pioggia, collegate alla nuova tombinatura del fosso. Nelle vicinanze della Strada Provinciale n. 41 Montescudo, per dare continuità al percorso pedonale, sarà realizzato un intervento per l’attraverssamento del canale consorziale “Zonara Masera”. Le opere in progetto, con particolare riferimento alle rampe di accesso del nuovo marciapiede, sono conformi alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche